Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради

Своїм указом Президент ввів до персонального складу інвестиційної ради головного виконавчого директора корпорації «Citigroup Inc.» по роботі з країнами Європи, Близького Сходу та Африки (США) (за згодою) Девіда Лівінгстона, голову правління та виконавчого директора компанії «Rakuten Inc.» (Японія) (за згодою) Хіроші Mікітані і старшого віцепрезидента, фінансового директора компанії «General Electric» (США) (за згодою) Джеймі Міллєра.

Зеленський також своїм указом затвердив у персональному складі Національної інвестиційної ради заступника керівника Офісу Президента Олексія Гончарука та заступника керівника ОПУ Вадима Пристайка.

Натомість зі складу ради виведено Джеймса Коулза, який раніше представляв Citigroup Inc.