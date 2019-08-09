Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради

Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про зміни у складі Національної інвестиційної ради".
Відповідний документ оприлюднено на сайті глави держави.

Своїм указом Президент ввів до персонального складу інвестиційної ради головного виконавчого директора корпорації «Citigroup Inc.» по роботі з країнами Європи, Близького Сходу та Африки (США) (за згодою) Девіда Лівінгстона, голову правління та виконавчого директора компанії «Rakuten Inc.» (Японія) (за згодою) Хіроші Mікітані і старшого віцепрезидента, фінансового директора компанії «General Electric» (США) (за згодою) Джеймі Міллєра.

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Зеленський також своїм указом затвердив у персональному складі Національної інвестиційної ради заступника керівника Офісу Президента Олексія Гончарука та заступника керівника ОПУ Вадима Пристайка.

Натомість зі складу ради виведено Джеймса Коулза, який раніше представляв Citigroup Inc.

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