На ремонт усіх українських доріг треба 10 років і трильйон - Омелян

“За нашими оцінками, вони орієнтовні, це можна зробити дешевше, необхідно 10 років і трильйон гривень, щоб відремонтувати всі дороги в Україні”, - сказав Омелян.

За його словами, щоб завершити ремонт доріг упродовж зазначеного строку, необхідно ремонтувати по 10-15 тис. кілометрів на рік.

Омелян наголосив, що продовжувати цей процес можливо лише за умови стабільного фінансування, яке необхідно планувати на декілька років наперед.

Як повідомляв Укрінформ, у липні 2019 року Державне агентство автомобільних доріг України відзвітувало про те, що в Україні вже відремонтовано половину доріг від запланованих на цей рік.

Раніше Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в Україні з 2015 по 2018 рік було відремонтовано 6 800 км доріг.