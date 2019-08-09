Місцевих доріг торік відремонтували лише на 60% від плану - Рахункова палата

У 2018 році на місцеві дороги було витрачено майже 11 млрд грн (94% запланованих коштів), водночас доріг відремонтовано лише 60% від плану, мостів – 45%, вулиць та доріг у населених пунктах – 30%.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

"Рахункова палата перевірила, як витрачаються кошти на дороги місцевого значення та у населених пунктах України. Що ми виявили? Загалом у 2018 році на місцеві дороги було витрачено субвенцію майже 11 млрд грн – 94% із запланованого. Разом з тим, дороги відремонтовано лише на 60% від плану, мости – на 45%, вулиці та дороги у населених пунктах – на 30%", - написав Пацкан.

Для прикладу він розповів, що у Тернопільській області «порізали» деякі дороги для ремонту на ділянки від 20 до 60 метрів. Що це дало? Кожну ділянку можна було віддати «своїм» підрядникам без тендеру, тобто без конкуренції за замовлення.

"Навіддавали на понад 36 млн грн", - підсумував Пацкан.

Як повідомлялося, у 2018 році на ремонт доріг в Україні було витрачено 35 млрд грн. При цьому на дороги державного значення було спрямовано 23,8 млрд грн, а на дороги місцевого значення - близько 11 млрд грн.

Станом на кінець липня 2019 року Державне агентство автомобільних доріг України відзвітувало про завершення 50% робіт з ремонту, реконструкції та будівництва доріг державного значення.

В Україні створюють онлайн-карту для відслідковування стану дорожнього покриття, її презентація планується 24 серпня 2019 року.