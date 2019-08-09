Україна збільшила закачування газу до сховищ на третину - Укртрансгаз

За даними АТ" Укртрансгаз", у січні-липні 2019 року до підземних сховищ газу було закачано 7,2 млрд кубометрів газу - це на 33% більше, ніж за відповідний період торік.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"У січні-липні 2019 року до ПСГ було закачано 7,2 млрд кубометрів газу, що більше на 33%, ніж протягом такого самого періоду 2018 року, а відбір з підземних сховищ склав 5,1 млрд кубометрів газу, що менше на 29%", - йдеться у повідомленні.

Імпорт газу при цьому зріс на 36% - загалом за сім місяців 2019 року в Україну імпортовано 7,6 млрд кубометрів блакитного палива.

При цьому, надходження природного газу в ГТС від газовидобувних підприємств України з початку року зросло на 2% – до 12,2 млрд кубометрів.

У свою чергу, споживання газу газу скоротилося на 10% - до 15,6 млрд кубометрів за 7 місяців поточного року (без урахування обсягів газу для виробничо-технологічних витрат, що становить 2,2 млрд кубометрів).

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" планує закачати до сховищ 20 млрд кубометрів газу до початку опалювального сезону 2019-2020 років.