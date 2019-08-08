Лише Миколаївська ТЕЦ у достатній мірі розрахувалася із Нафтогазом — ФДМУ

Миколаївська ТЕЦ на достатньому рівні розраховується із НАК «Нафтогаз України» за спожитий газ.

Про це повідомив в. о. голови Фонду державного майна України (ФДМУ) Віталій Трубаров у Facebook.

"На сьогодні Миколаївська ТЕЦ — єдина, котра має достатній рівень розрахунків перед НАК «Нафтогаз» за спожитий газ для отримання номінації на цьогорічний опалювальний сезон.

«Сєвєродонецька ТЕЦ», «Херсонська ТЕЦ», «Одеська ТЕЦ», «Дніпровська ТЕЦ» та «Криворізька ТЦ» мають рівень розрахунку нижче 90 відсотків, а це — автоматичне неотримання необхідних обсягів газу (номінацій) на опалювальний сезон", - написав Трубаров.

Він зазначив, що головні боржники ТЕЦ — жителі міст і комунальні підприємства, які постачають тепло закладам освіти, медицини і міським адміністративним установам.

Єдиний засіб входження в опалювальний сезон, на думку Трубарова, — це зменшення необхідного рівня розрахунків з Нафтогазом для отримання номінацій до 60%.

Читайте також: Держкомтелерадіо спростовує інформацію про продаж студії Укртелефільм

"Місцеві ради неспроможні повною мірою погасити борги своїх комунальних підприємств і борги населення до того рівня, який би дозволяв отримати від «Нафтогазу» номінації з 90-відсотковим рівнем розрахунків. Але це не знімає відповідальності з місцевих органів влади, котрі допустили борги за спожите тепло на сотні мільйонів гривень. Наступного тижня збираємося знову вже за участі НАК «Нафтогаз України», Мінрегіонбуду і ДП «Енергоринок». Будемо по кожній ТЕЦ конкретно шукати вихід із складної ситуації, аби не допустити тієї соціальної напруженості, що існувала минулого року з палаючими шинами і блокуванням адміністративних будівель", - зауважив Трубаров.