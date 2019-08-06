Держкомтелерадіо спростовує інформацію про продаж студії Укртелефільм

Українська студія телевізійних фільмів “Укртелефільм” не продана, а готується до приєднання до ПАТ НСТУ.

Про це повідомляє пресслужба Держкомтелерадіо.

“Фонд Державного майна України продав за 5.1 млн грн єдиний майновий комплекс державного спеціалізованого підприємства “Укртелефільм”, розташований на вул. Кирилівська 160”, - інформує Держкомтелерадіо.

Як зазначається, поширюючи цю новину, деякі ЗМІ припустилися помилки, називаючи ДСП студією телевізійних фільмів та ілюструючи публікації фотографіями будівель та логотипом іншого державного підприємства – “Української студії телевізійних фільмів “Укртелефільм”, розташованого за адресою вул. Ованеса Туманяна, 15.

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ДСП “Укртелефільм” та ДП “Українська студія телевізійних фільмів “Укртелефільм”, попри схожість назв, є різними підприємствами. Вони знаходяться за різними адресами, не співпрацювали, не мають спільного майна і спільних проєктів.

Як нагадали в Держкомтелерадіо, відповідно до рішення уряду зараз триває процес перетворення ДП “Українська студія телевізійних фільмів “Укртелефільм” у публічне акціонерне товариство “Укртелефільм” з подальшим приєднанням його до Публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України (ПАТ “НСТУ”), 100% акцій якого належить державі.