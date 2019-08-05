ФДМУ продав приміщення Київмашсервісу та Укртелефільму

Фонд державного майна продав єдиний майновий комплекс «Київмашсервіс» за 20 млн грн, а ЄМК «Укртелефільм» - за 5,1 млн грн.

Про це повідомив в. о. голови ФДМУ Віталій Трубаров у Facebook.

"ЄМК «Київмашсервіс» продано. В ході торгів ціна лоту зросла на 80 відсотків, зі стартових 12 до 20 мільйонів гривень. Компанія "І-СТЕЙТ" стала переможцем аукціону, запропонувавши на 2 млн (гривень - ред.) більше від своїх конкурентів", - написав Трубаров.

Він зазначив, що Київмашсервіс розташований у Києві, має низку виробничих приміщень, в яких раніше випускалися будівельні конструкції та торговельні меблі. Останнім часом все майно здавалося в оренду.

Окрім цього, сьогодні продано ЄМК «Укртелефільм».

"Це вже не перша спроба продати цей об’єкт. Від колишньої студії телевізійних фільмів залишилися напівзруйновані приміщення. Компанія «Рієлтіс-Плюс» виграла аукціон з ціною в 5,1 мільйона гривень. Фонд очікує від переможців аукціону швидкого підписання договорів і перерахунку коштів", - наголосив Трубаров.

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Як відомо, ЄМК "Київмашсервіс" раніше випускав будівельні конструкції і меблі. Об’єкт розташований у Києві по вул. Пухівська, 4, має адміністративну будівлю на 3297,1 квадратного метра, цех площею понад 4 тис. квадратних метрів та низку технічних приміщень.