Електроенергія для водоканалів подорожчала лише на 8% - НКРЕКП

Електроенергія для водоканалів подорожчала лише на 8%, що у кінцевому підсумку може вплинути на тариф на водопостачання та водовідведення не більш як на 2,5%.

Про це заявили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

"Основні чинники, що спричиняють зростання електроенергії для кінцевого споживача, – це збільшення тарифу НЕК «Укренерго», що враховує відшкодування витрат на виплату виробникам електроенергії за «зеленими» тарифами, але, з іншого боку, тарифи на розподіл зменшуються", - повідомили в НКРЕКП.

За даними регулятора, підвищення ціни на електроенергію для кінцевих споживачів за ІІ класом напруги, до яких переважно належать підприємства водопровідно-каналізаційного господарства, відбулося у межах 8%.

"За твердженням Асоціації водоканалів, з 1 липня комунальні підприємства фактично отримали здорожчання електричної енергії на 22-25%, що не відповідає дійсності", - наголосили в НКРЕКП.

За попереднім аналізом Комісії, рівень зростання вартості електричної енергії на 8% призводить до зростання тарифів ліцензіатів на централізоване водопостачання у середньому на 2,54%, на централізоване водовідведення - на 2,48%.

У НКРЕКП додають, що процедура зміни тарифів може проводитися лише за умови, якщо різноманітні фактори призводять до зміни тарифів більш як на 5% від установленого рівня.

"Асоціація водоканалів намагається дискредитувати впровадження ринку електричної енергії, маніпулюючи показниками зростання тарифів на електричну енергію, як основним чинником, що спричиняє необхідність підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Саме за рахунок запровадження нової моделі ринку електроенергії не відбувається надмірне зростання вартості водопостачання та стоків. Як зазначалося вище, попередні розрахунки показують потенційне зростання в середньому на 2,5%", - додали у регуляторі.

Як повідомляв Укрінформ, Українська асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства “Укрводоканалекологія” пропонує підвищити тариф на воду на 20%, щоб компенсувати водоканалам витрати на електроенергію та заробітну плату. Про це на пресконференції 5 серпня сказала віце-президент асоціації "Укрводоканалекологія" Ольга Бабій, пославшись на збитки водоконалів у розмірі близько 200 млн грн за липень.