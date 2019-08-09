АЕС України минулої доби виробили 192 мільйони кВт-год електроенергії

Атомними станціями України минулої доби, 8 серпня 2019 року, вироблено 191,89 млн кВт-год електроенергії.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

«Минулої доби, 8 серпня, станціями вироблено 191,89 млн кВт-г електроенергії», - йдеться в повідомленні.

9 серпня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків: на енергоблоці №2 Запорізької АЕС 150-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №5 Запорізької АЕС 68-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Рівненської АЕС 77-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 86-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 258-а доба середнього планового ремонту, 9 серпня 2019 року о 00:01 енергоблок №4 Рівненської АЕС відключено від енергомережі для проведення середнього планово ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 860 МВт, РАЕС – 780 МВт, ЮУАЕС – 1 725 МВт, ХАЕС – 880 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.