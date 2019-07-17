Президент Енергоатому заявляє, що підприємство змусили демпінгувати на аукціонах

Якби Державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" отримало можливість продавати вироблену електроенергію на конкурентному ринку, замість зобов'язання 90% ресурсу продавати за заниженими цінами на аукціоні, ціна електроенергії для промислових споживачів в Україні могла би знизитися щонайменше на 30%.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатома з посиланням на президента компанії Юрія Недашковського.

"Так, за ці два тижні жодної кіловат-години не було продано на звичайних, за рамками ПСО, аукціонах, як це передбачено постановою уряду. Таким чином, промислові споживачі були відрізані від дешевої електроенергії. А вони могли б, за нашими розрахунками, в залежності від тарифу на послуги з розподілу в кожній області, отримувати для себе за ціною, щонайменше, на 30% дешевше", - сказав він.

На думку Недашковського, ситуація з покладанням на держкомпанію зобов'язання 90% електроенергії продавати на аукціоні порушує право Енергоатома на рівність при здійсненні продажу електроенергії на всіх сегментах ринку і не сприяє доступності найдешевшої атомної енергії для всіх категорій споживачів.

"Під тиском спекуляцій цін для промисловості, на Енергоатом додатково було покладено ще й зобов'язання продавати на спеціальних аукціонах за демпінговими, по суті, цінами електроенергію для компенсації технологічних втрат операторами системи розподілу та оператором системи передачі, а разом це близько 90% від загального обсягу відпущеної електроенергії. Значить, на ринкових умовах Енергоатом може продавати тільки те, що залишилося, - 10%", - пояснив голова держкомпанії.

Як повідомляв Укрінформ, у середині червня Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови №483 від 5 червня про покладання спеціальних обов'язків з постачання електроенергії і зобов’язав ДП "НАЕК "Енергоатом" продавати до 90% своєї електроенергії за ціною, що була встановлена у квітні-травні.

Згідно з документом, Енергоатом і Укргідроенерго продаватимуть електроенергію за граничними цінами за двосторонніми договорами на електронних аукціонах. Купувати її буде "Гарантований покупець" (держпідприємство, утворене на базі Енергоринку), оператори систем розподілу електричної енергії та оператор системи передачі електроенергії.