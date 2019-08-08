Разумков розповів про кроки перед введенням ринку землі

Для запровадження ринку землі спочатку потрібно ухвалити законодавчу базу, яка захистить національні інтереси й безпеку.

Про це заявив голова партії “Слуга народу” Дмитро Разумков у інтерв’ю BBC News Україна.

“Що ж до ринку землі, то треба спочатку ухвалити законодавчу базу, яка захистить інтереси всіх - від громадян-власників до зовнішніх чи внутрішніх інвесторів. І треба захистити національні інтереси та безпеку”, - сказав Разумков.

За його словами, треба розрізняти питання ринку землі у державній і приватній власності.

“Якщо по громадянах ми розуміємо, хто є власником, то по державній землі дуже багато питань. Можновладці, які раніше займали високі посади, на питання про те, скільки сільськогосподарської землі є у власності держави, мені відповісти не змогли. А цим користуються чиновники, що схильні до корупції”, - підкреслив голова партії.

Як повідомляв Укрінформ, заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення було запроваджено в Україні ще в 2001 році з метою, зокрема, забезпечення нормативного врегулювання земельних відносин та створення інфраструктури ринку землі. З того часу парламент його регулярно продовжував. У грудні 2018 року Верховна Рада продовжила мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2020 року з метою розробки нормативних документів для впровадження ринку землі в Україні з початку нового року. Президент України Володимир Зеленський на українсько-турецькому бізнес-форумі у Стамбулі заявив, що Україна до кінця року проведе земельну реформу, щоб з наступного року створити ринок землі на 40 млн гектарів.