До системи CorpLight Ощадбанку підключились 63 тисячі клієнтів бізнесу

Понад 63 тис. клієнтів сегмента малого та середнього бізнесу підключились до системи дистанційного обслуговування CorpLight від Ощадбанку.

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

"Восени 2017 року Ощадбанк запровадив для клієнтів сегмента мікро-, малого та середнього бізнесу нову систему дистанційного обслуговування CorpLight... До CorpLight вже підключились більш як 63 000 клієнтів, і щомісяця цей показник зростає в середньому ще на 2800 клієнтів", - йдеться у повідомленні.

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У поточному році 31% всіх клієнтських платежів було здійснено у CorpLight. Система надає клієнту можливість керувати своєю операційною діяльністю у режимі 24/7 в будь-якій точці світу. На сьогодні CorpLight включає в себе 42 функції. Основні з них: перегляд та управління рахунками, можливість формування виписок у різноманітних форматах, здійснення платежів у національній та іноземних валютах (зокрема, здійснення операцій купівлі/продажу/обміну іноземних валют, swift-платежі), можливість надання підтверджувальних документів по здійснених операціях, перегляд та здійснення операцій за наявними депозитними та кредитними договорами тощо. За кількістю реалізованих функцій система Corp Light знаходиться у ТОП-3 серед банків України.