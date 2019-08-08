До системи CorpLight Ощадбанку підключились 63 тисячі клієнтів бізнесу
Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.
"Восени 2017 року Ощадбанк запровадив для клієнтів сегмента мікро-, малого та середнього бізнесу нову систему дистанційного обслуговування CorpLight... До CorpLight вже підключились більш як 63 000 клієнтів, і щомісяця цей показник зростає в середньому ще на 2800 клієнтів", - йдеться у повідомленні.
У поточному році 31% всіх клієнтських платежів було здійснено у CorpLight. Система надає клієнту можливість керувати своєю операційною діяльністю у режимі 24/7 в будь-якій точці світу. На сьогодні CorpLight включає в себе 42 функції. Основні з них: перегляд та управління рахунками, можливість формування виписок у різноманітних форматах, здійснення платежів у національній та іноземних валютах (зокрема, здійснення операцій купівлі/продажу/обміну іноземних валют, swift-платежі), можливість надання підтверджувальних документів по здійснених операціях, перегляд та здійснення операцій за наявними депозитними та кредитними договорами тощо. За кількістю реалізованих функцій система Corp Light знаходиться у ТОП-3 серед банків України.