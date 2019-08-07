Захист прав споживачів фінпослуг запрацює в НБУ на початку 2020 року

Функція захисту прав споживачів фінансових послуг запрацює в Національному банку на початку 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Фінансовий сектор потребує ефективного механізму захисту прав клієнтів фінустанов. Це дозволить зробити фінансові послуги ще привабливішими та заохотить громадян до ширшого їх використання. Для комплексного здійснення цієї функції ми створили новий підрозділ у Національному банку – управління захисту прав споживачів фінансових послуг, яке опікуватиметься захистом прав клієнтів та працюватиме над розвитком клієнтоорієнтованого регулювання», – зазначив голова Національного банку Яків Смолій.

Він додав, що повноцінно функція захисту прав споживачів повинна запрацювати на початку 2020 року.

У НБУ зауважили, що головними порушеннями під час надання фінансових послуг клієнтам є, зокрема, нав'язування послуг третіх осіб, оманливий розрахунок відсоткової ставки (приховування тарифів та комісій), неправдива реклама.

У регуляторі зазначили, що в Україні близько третини населення не мають рахунків у банках, тому фінансові установи мають перспективу для суттєвого зростання клієнтської бази, якщо подолають прогалини у розкритті інформації про свої фінансові продукти та послуги.

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Як повідомлялося, станом на 1 липня 2019 року у реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 75 банків; єдиний банк, що не є учасником Фонду, - Ощадбанк.

Сума вкладів фізичних осіб в банках - учасниках Фонду гарантування вкладів станом на 1 липня 2019 року сягнула 451,9 млрд грн.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб станом на початок липня 2019 року: вклади у національній валюті – 256,5 млрд грн, вклади в іноземній валюті – 195,5 млрд грн.

Повністю захищені вклади (у розмірі від 10 грн до 200 000 грн) мають 98,5% вкладників, на яких поширюються гарантії Фонду.