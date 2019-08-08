Садівники Миколаївщини виростили урожай чорних абрикосів

Фахівці підприємства «Підгур'ївське» з села Мічуріне на Миколаївщині, яке займається вирощуванням сертифікованих саджанців фруктових дерев, на своїй експериментально-дослідній ділянці виростили урожай чорних абрикосів.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів агроном-розплідникознавець ТОВ «Підгур'ївське» Віктор Бушилов.

«На своїй експериментально-дослідній ділянці ми виростили урожай чорних абрикосів. За смаковими якостями вони такі ж соковиті і солодкі, з оранжевою м'якоттю, як і традиційні. Середній розмір плоду 50-80 грамів, але вони мають чорний колір, що надає їм оригінальності», - розповідає Бушилов.

За його словами, цей гібрид вивели шляхом схрещування абрикоса й аличі. Незвичайні абрикоси відрізняються пізнім весняним цвітінням, тому більш захищені від можливих заморозків.

Свого часу Бушилов побачив такі абрикоси в одному з садів і загорівся розвести такі ж у себе. Йому це вдалося. Отож сьогодні підприємство має змогу вирощувати й реалізувати такі саджанці всім бажаючим. Ціни на них практично такі ж, як і на звичні споживачеві жовті та оранжеві абрикоси.

«Єдине, що потрібно – бажання цим займатися. Ми можемо виростити до 10 тисяч таких саджанців, якщо буде таке замовлення. Щоправда, на це піде 2 роки. Адже сад – копітка робота, і за місяць-два дерево не виросте», - стверджує агроном-розплідникознавець.

Творці чорних абрикосів плекають надію, що їхні незвичні фрукти зацікавлять заклади харчування, ресторани, мережі супермаркетів. А відтак попит на саджанці буде чималий.