В Україні ранні зернові зібрали із 94% площ

Аграрії України станом на 7 серпня зібрали ранніх зернових та зернобобових культур з площі 9,4 млн га, або 94% від прогнозу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

“Станом на 7 серпня українські аграрії провели збирання ранніх зернових та зернобобових культур на площі 9,4 млн га або 94% до прогнозу. Загалом намолочено 35,6 млн тонн зерна при врожайності 38,5 ц/га”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зібрано 26,6 млн тонн пшениці з площі 6,4 млн га (95% до прогнозу при врожайності 41,2 ц/га); 8,4 млн тонн ячменю з площі 2,5 млн га (95% до прогнозу при врожайності 34,0 ц/га); 586 тис. тонн гороху з площі 257 тис. га. (99% до прогнозу при врожайності 22,8 ц/га); 262 тис. тонн жита з площі 96 тис. га (82% до прогнозу при врожайності 27,3 ц/га); 242 тис. тонн вівса з площі 97 тис. га (53% до прогнозу при врожайності 24,9 ц/га).

Також, зібрано 3,1 млн тонн озимого ріпаку на площі 1,2 млн га (99% до прогнозу при врожайності 24,6 ц/га).