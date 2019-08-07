Міноборони заборгувало суднобудівникам понад 85 мільйонів за утримання крейсера

Міноборони заборгувало ДП «Миколаївський суднобудівний завод» за утримання ракетного крейсера «Україна» понад 85 мільйонів гривень.

Про це сказав генеральний директор заводу Валерій Калашников під час престуру на завод 7 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу

«Міноборони заборгувало за утримання ракетного крейсера «Україна» нашому заводу понад 85 мільйонів гривень. Кошти не перераховувалися з 1 січня 2015 року. Всі витрати підприємство змушене брати на себе. Щорічно на ці цілі витрачається приблизно мільйон доларів», - сказав Калашников.

За його словами, наразі Міністерство оборони готує постанову Кабміну щодо подальшої долі крейсера. Але подробиці цього документа йому наразі невідомі.

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Як уже повідомляв Укрінформ, міністр оборони України Степан Полторак під час візиту на завод 17 липня зазначив, що ракетний крейсер «Україна» нині ВМС не потрібен, у нього застаріле озброєння, обладнання і саме цільове його призначення також наразі недоцільне. Адже цей корабель розрахований на ведення бойових дій на широких океанських просторах. Отож його треба демілітаризувати, а кошти вкласти в будівництво корветів.

Крейсер "Україна" було спущено на воду 29 років тому. Вже багато років його будівництво "заморожене" на стадії готовності на 95%. Нині він знаходиться на ДП «Миколаївський суднобудівний завод» і потребує значних вкладень в його утримання.