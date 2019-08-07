Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди щодо вільної торгівлі з Ізраїлем

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом міністрів України та урядом Ізраїлю.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради у стані проходження документа.

"Повернуто з підписом від Президента", - зазначається у повідомленні.

Також 7 серпня цей закон опублікований в офіційному виданні ВР "Голос України".

У законі зазначається, що Угода про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль, укладена 21 січня 2019 року в м. Єрусалимі, набирає чинності через 60 днів після дати останньої дипломатичної ноти, якою Сторони повідомляють одна одну, що їхні внутрішні юридичні процедури, необхідні для набрання чинності Угодою, виконані.

Також зазначається, що Україна ратифікує документ разом із заявою про те, що дія цієї Угоди не поширюється на тимчасово окуповані внаслідок збройної агресії Російської Федерації території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також Донецької та Луганської областей до повного припинення збройної агресії Російської Федерації та відновлення на зазначених територіях України конституційного ладу.

21 січня 2019 року в рамках офіційного візиту п'ятого Президента України Петра Порошенка до Ізраїля було підписано Угоду про вільну торгівлю між країнами.