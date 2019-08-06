Всі великі сільгосппідприємства 2018 рік закінчили з прибутками — експерт

З прибутками 2018 рік закінчили 86,2% сільськогосподарських підприємств України, у тому числі прибутковими виявилися всі 22 великі аграрні підприємства.

Про це повідомив директор Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”(ІАЕ) Юрій Лупенко, повідомляє пресслужба ІАЕ.

“Торік 86,2% сільськогосподарських підприємств закінчили з прибутками. При цьому прибутковими були усі 22 великі агропідприємства, які й забезпечили 11,9% прибутків галузі”, - зазначив Лупенко.

За його словами, цей показник став найвищим серед усіх видів економічної діяльності: в цілому серед українських підприємств частка прибуткових у 2018 році становила 74,3%.

Також Лупенко повідомив, що фінансовий результат до оподаткування підприємств сільського, лісового та рибного господарства за 2018 рік 67,9 млрд грн: збиткові підприємства втратили за минулий рік 26,4 млрд грн, а прибуткові отримали 94,3 млрд грн. Вищі показники лише у промисловості (278 млрд грн), торгівлі (177,6 млрд грн) та фінансовій і страховій діяльності (111,9 млрд грн).