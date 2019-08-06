Мінагро запрошує на Українсько-казахстанський бізнес-форум

Міністерство аграрної політики та продовольства України запрошує українських виробників до участі в Українсько-казахстанському бізнес-форумі, який відбудеться 5 вересня 2019 року у місті Нур-Султан у Казахстані.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики. “Запрошуємо українських виробників на Українсько-казахстанський бізнес-форум”, - йдеться у повідомленні. Читайте також: Ранні зернові зібрали із 91% площ — Мінагро Організатори Форуму за зверненням учасників готові забезпечити індивідуальну ділову програму в рамках візиту, у тому числі зустрічі в органах місцевої влади, а також з визначеними організаціями та компаніями та іншими послугами.