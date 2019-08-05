Ранні зернові зібрали із 91% площ — Мінагро

Станом на 5 серпня 2019 року аграрії України зібрали зернових та зернобобових культур із 9,1 млн га, або з 91% від прогнозованих площ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

“Станом на 5 серпня українські аграрії зібрали 35 млн тонн зернових і зернобобових культур з площі 9,1 млн га або 91% до прогнозу”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зібрано 25,8 млн тонн пшениці з площі 6,3 млн га (93% до прогнозу при врожайності 41,0 ц/га); 8,1 млн тонн ячменю з площі 2,4 млн га (92% до прогнозу при врожайності 33,7 ц/га); 593 тис. тонн гороху з площі 259 тис. га (99% до прогнозу при врожайності 22,9 ц/га); 233 тис. тонн жита з площі 86 тис. га (73% до прогнозу при врожайності 27,1 ц/га); 175 тис. тонн вівса з площі 71 тис. га (39% до прогнозу при врожайності 24,6 ц/га).

Крім того, зібрано 3,0 млн тонн озимого ріпаку з площі 1,2 млн га (98% до прогнозу при врожайності 24,6 ц/га).