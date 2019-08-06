У відкритому доступі з'явиться вся містобудівна документація - Мінрегіон

Вже у 2019 році документацію, яка стосується містобудування в Україні, буде опубліковано у відкритому доступі.

Про це 6 серпня заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на конференції "Прозорі послуги для ефективної будівельної галузі: Єдина уніфікована електронна система дозволів, реєстрів, кадастрів, інспекцій", - повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дуже активно працюємо над відкритою і прозорою містобудівною документацією, у нас величезний пласт роботи. Але я думаю, що цього року з'явиться (у відкритому доступі - авт.) ряд офіційних документів: всі, що стосуються землекористування, всі, що стосуються містобудівних умов і взагалі всі документи з містобудування, це стане відкритим і прозорим", - сказав Парцхаладзе.

Він додав, що всі містобудівні умови мають бути розміщені у відкритому доступі, щоб у забудовника зникла необхідність отримувати їх у Державній архітектурно-будівельній інспекції (ДАБІ).

За словами Парцхаладзе, розміщення містобудівної документації у відкритому доступі є одним із основних завдань Мінрегіону поряд із реформою ДАБІ, впровадженням BIM-технологій (Building Information Modeling) інформаційного моделювання будівель.

Як повідомлялося, у 2015 році Кабінет міністрів України затвердив перелік даних, які повинні публікуватися відкрито, серед них є і містобудівна документація. У 2017 році було прийнято постанову, яка визначала вимоги до структури та формату опублікованих даних про містобудування. У тому ж 2017 році Офіс ефективного регулювання (The Better Regulation Delivery Office, BRDO) презентував проект "Відкрите просторове планування рМАР", метою якого є створення єдиного відкритого веб-порталу з доступом до містобудівної документації з усієї України. Згідно з цим проектом, у відкритому доступі наразі знаходиться 91,44% містобудівної інформації в Україні.