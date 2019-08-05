Частка електрики у двох ринкових сегментах скоротилась до 30-37%

Частка електроенергії, що продавалася в Об'єднаній енергосистемі України на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР), у липні 2019 року знизилася з 40-45% на початку місяця до 30-37% наприкінці місяця.

Про це йдеться у звіті ДП "Оператор ринку" за перший місяць роботи ринку електроенергії.

"Перші дні місяця обсяги торгів на РДН та ВДР становили в середньому 40-45% від споживання по ОЕС України, наприкінці місяця відсоток зменшився до 30-37", - йдеться у повідомленні.

За даними ДП, найнижчий відсоток продажу на вказаних ринках спостерігався 13 липня - на них сумарно припало лише 27,8% із загального обсягу купівлі-продажу електроенергії. У цей же день було зафіксовано найнижчу ціну на РДН - на 9:00 та з 13:00 до 17:00 вона дорівнювала 700 грн за МВт-год.

Загальна вартість купленої-проданої електроенергії на РДН в ОЕС України становить 8,005 млрд грн (з ПДВ), на ВДР - 194,7 млн грн.

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Як зазначається, середньозважена ціна на ринку "на добу наперед" в ОЕС України у липні 2019 року становила 1639,71 грн за МВт-год; на внутрішньодобовому ринку вона дорівнювала 1835,27 грн за МВт-год.

"До 14 числа ціна на РДН в торговій зоні ОЕС України змінювалась щоденно, але з 14.07 ціни майже не змінні, а останні 3 дні ціна підвищилась. Це обумовлено одномоментним підняттям рівня цін в заявках на продаж декількох компаній та дуже малою кількістю заявок на продаж із більш низькою ціною, як на початку місяця. За місяць ціни продуктів змінились в більшу сторону: «пік» – на 6,77%, «база» - на 5,2%, «offpeak» – на 2,66%", - прокоментували в "Операторі ринку".

Як повідомлялося, з 1 липня 2019 року в Україні функціонує ринок електроенергії.

Електроенергія продається у чотирьох ринкових сегментах: ринок двосторонніх договорів (РДД, найбільший сегмент), ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок та балансуючий ринок.

Станом на 1-5 липня, приблизно 65,7% ринку припадало на РДД, 30,2% - на РДН, 1,1% - на ВДР, а 3% - на балансуючий ринок. За практикою європейських країн, основні торги мають відбуватися на РДН та ВДР, а балансуючий ринок із найдорожчою електроенергією має працювати за надзвичайних умов.