Україні на виплату боргів до кінця року треба майже 170 мільярдів - Мінфін

За прогнозом Міністерства фінансів, на погашення та обслуговування внутрішнього та зовнішнього державного боргу Україні до кінця 2019 року необхідно спрямувати в еквіваленті 169 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"За прогнозними розрахунками до кінця 2019 року на погашення та обслуговування внутрішнього та зовнішнього державного боргу потрібно спрямувати в еквіваленті гривні 169 млрд грн (з яких 71,4 млрд грн за номінованими в гривні ОВДП, а решта виплати в іноземній валюті)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для вчасного і повного фінансування дефіциту та обслуговування боргу відповідно до Середньострокової стратегії управління держборгом важливим пріоритетом є концесійне (пільгове) фінансування від офіційних кредиторів (ЄС) та МФО (передусім Світовий банк).

"Таке фінансування є дешевшим та довшим за ринкові (комерційні) запозичення. Таке фінансування передусім залежить від продовження ефективної співпраці з МВФ", - наголосили у міністерстві.

У Мінфіні стверджують, що у серпні-грудні залишаються ризики невиконання доходів, зокрема, через міцніший курс гривні та нижчий обсяг імпорту. Саме тому уряд вже ініціював заходи, покликані підвищити ефективність адміністрування податків та зборів і протидіяти правопорушенням та зловживанням на митниці.

Початок роботи Державної податкової служби та Державної митної служби з новими підходами до виконання їх функцій сприятиме зниженню ухилення від сплати податків та зменшенню контрабанди, що сприятиме забезпеченню рівних правил гри для бізнесу, вважають у міністерстві. Також відповідні заходи матимуть результатом вищі доходи бюджету.

Як повідомляв Укрінформ, у травні 2019 року директор пресофісу МВФ Джеррі Райс заявляв, що Міжнародний валютний фонд готовий поновити тісне співробітництво з Україною після виборів до Верховної Ради й призначення нового уряду.

У Києві очікують, що нова програма фінансування, переговори щодо якої Україна веде з МВФ, може бути укладена на три роки.

У грудні 2018 року виконавча рада МВФ ухвалила рішення про початок 14-місячної програми співробітництва з Україною в режимі stand-by, яка передбачає виділення $3,9 млрд. Україна отримала перший транш у розмірі $1,4 млрд одразу після цього рішення.