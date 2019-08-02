З початку року до зведеного бюджету зібрали понад 717 мільярдів - ДФС

За січень-липень 2019 року до зведеного бюджету надійшло майже 717,7 млрд грн податків і зборів, що на 16,6% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Державної фіскальної служби.

"За оперативними даними, за січень-липень 2019 року до зведеного бюджету зібрано майже 717,7 млрд грн податків і зборів, які контролюються ДФС. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 16,6%, або на 102,4 млрд гривень", - ідеться в повідомленні.

До державного бюджету зібрано майже 566,8 млрд грн. Цей показник перевищує відповідний період минулого року на 15,6%, або майже на 76,6 млрд гривень.

Податкових платежів до загального фонду держбюджету у січні-липні 2019 року зібрано 347,1 млрд грн. Це на 19,2%, або на 56 млрд грн перевищує минулорічний показник. Митних платежів надійшло 180,9 млрд грн, що на 0,9%, або на 1,7 млрд грн більше, ніж за січень-липень торік.

ДФС також виокремлює дані за минулий місяць. Так, у липні цього року до зведеного бюджету зібрано 105,1 млрд грн, що на 19,7%, або на 17,3 млрд грн більше липня 2018 року; до державного бюджету - майже 81,8 млрд грн, або на 18,6% (12,8 млрд грн) більше.