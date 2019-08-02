Демонтаж об'єкту «Укриття»: Замовник підписав контракт із переможцем тендеру

Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" підписало контракт із переможцем тендеру на проведення робіт із демонтажу нестабільних конструкцій "Укриття".

Про це повідомляє пресслужба ДСП "ЧАЕС".

"29 липня підписано контракт на будівельні роботи по об’єкту «Новий безпечний конфайнмент. Пусковий комплекс-2. Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" ДСП ЧАЕС в частині «раннього» демонтажу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що контракт підписано з компанією "Укрбудмонтаж", яка стала переможцем аукціону на майданчику Prozorro.

На ЧАЕС нагадують, що у листопаді 2016 року новий безпечний конфайнмент накрив собою об'єкт «Укриття». Дослідження та експертизи, що проводилися протягом усього існування Укриття, виявили конструкції, ймовірність обвалення яких надто велика. Після проведення у 2008 році стабілізаційних заходів максимальний термін експлуатації стабілізованих конструкцій був визначений до кінця 2023 року.

Згідно з Планом здійснення заходів на об'єкті «Укриття», демонтаж цих нестабільних будівельних конструкцій (так званий «ранній демонтаж») повинен розпочатися після прийняття в експлуатацію НБК і завершитися до кінця 2023 року.

Обсяг робіт за щойно підписаним контрактом включає три стадії. Перша та друга стадії передбачають інспекцію об'єкта «Укриття» та проведення проєктних робіт. Їх виконання необхідне для ретельного планування демонтажу нестабільних конструкцій, поводження з великими обсягами радіоактивних відходів, що утворяться, а також забезпечення максимальної безпеки персоналу.

Третя стадія робіт передбачає закупівлю і встановлення обладнання для демонтажу та поводження з демонтованими фрагментами, а також власне ранній демонтаж.

"Роботи будуть вестися в умовах підвищеної ядерної та радіаційної небезпеки. Крім того, конструкції «Укриття», побудованого понад 30 років назад, мають вільне спирання та утримуються на опорах тільки силою тяжіння. Такі умови разом з корозійними процесами роблять об'єкт надзвичайно складним для проведення робіт. Для виконання завдання з демонтажу, підрядній організації доведеться одночасно демонтувати «Укриття» та підсилювати його, оскільки демонтаж кожного елементу збільшує ризик обвалення «Укриття», що призведе до вивільнення великої кількості радіоактивних матеріалів у внутрішній об'єм арки нового безпечного конфайнмента", - додали у пресслужбі ЧАЕС.