Три міськради готові прийняти місцеві ТЕЦ у комунальну власність - ФДМУ

Три міські ради - Херсона, Одеси та Сєвєродонецька - готові прийняти місцеві ТЕЦ у комунальну власність.

Про це повідомив в. о. голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров у Facebook.

"В управлінні Фонду перебувають «Сєвєродонецька ТЕЦ», «Миколаївська ТЕЦ», «Херсонська ТЕЦ», «Одеська ТЕЦ», «Дніпровська ТЕЦ» та «Криворізька ТЦ». <...> Три міські ради - Херсонська, Одеська та Сєвєродонецька - готові прийняти ці об’єкти (ТЕЦ) в комунальну власність і вже прийняли відповідні рішення, однак міські ради чекають на зміни до Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», які дозволять отримати ці підприємства вже без кредиторської заборгованості, створеної їхніми ж комунальними підприємствами через нерозрахунок за спожите тепло", - написав Трубаров.

Очільник Фонду пояснив, що ці об’єкти передані Фонду для цілей приватизації в період з 2012-2016 роки із сумарною збитковістю в понад 400 мільйонів гривень, а кредиторська заборгованість становила більше 2,5 млрд. Найбільшими боржниками були і залишаються комунальні підприємства, засновниками яких є органи місцевої влади.

Трубаров нагадав, що Фонд двічі виставляв на продаж Миколаївську та Херсонську ТЕЦ, однак жоден інвестор не ризикнув купити підприємства з такими боргами. У 2018 році відповідно до нового закону про приватизацію Фонд відібрав інвестиційних радників на ці підприємства, однак Кабмін призупинив процес підготовки до приватизації та на прохання міських рад ініціював процес передачі ТЕЦ у комунальну власність.

Разом з тим, незважаючи на те, чи будуть передані ТЕЦ в комунальну власність, Фонд робить все задля належної підготовки до опалювального сезону і дотримання станціями платіжної дисципліни та регламенту ремонтних робіт.

"Важливе питання - отримання номінацій у НАК «Нафтогаз України», який видає їх тільки тим ТЕЦ, рівень розрахунків яких не нижче 90 відсотків. І тут знову ж таки, борги комунальних підприємств та низький розрахунок населення за минулий опалювальний сезон не дозволяє державним ТЕЦ отримати необхідні номінації на газ. Поточний рівень розрахунку: Херсонська ТЕЦ - 78%, Сєвєродонецька - 79%, Миколаївська - 93%, Одеська - 84%, значно відстає Дніпровська - 63% та Криворізька- 56%", - зауважив Трубаров.

На його думку, теплоелектроцентралі потрібно або приватизовувати і ставити роботу на ринкові, бізнесові рейки, або невідкладно передавати органам місцевої влади, які вже на місцях мають визначитися, чи вони платитимуть самі за борги населення і різницю в тарифах, чи закликатимуть населення розраховуватися за спожите тепло.

Наступного тижня Фонд проведе оперативну нараду з керівництвом ТЕЦ, представниками місцевої влади та НАК «Нафтогаз України», на якій обговорить отримання номінацій на газ та рівень розрахунків за спожите тепло. На порядку денному також і кадрове питання через неналежне виконання керівниками ТЕЦ покладених на них обов’язків.