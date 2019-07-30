Фонд держмайна планує здати в оренду 13 об’єктів у аеропорту «Бориспіль»
Укрінформ
Фонд державного майна планує передати в оренду 13 об’єктів у Міжнародному аеропорту «Бориспіль».
Про це повідомив в. о. голови ФДМУ Віталій Трубаров у Facebook.
"Розміщення банкоматів, точок продажу, відділення банку, прокат автомобілів, офісні приміщення та облаштування залу очікування пасажирів бізнес-класу. Також Фонд пропонує в оренду 4 об’єкти в Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького. Розміщення кафе, пункт оренди автомобілів та розміщення станції з технічного обслуговування повітряних суден", - написав Трубаров.
Він зазначив, що заявки від інвесторів приймають протягом 10 днів з дня публікації оголошення у газеті «Відомості приватизації».