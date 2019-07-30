Фонд держмайна планує здати в оренду 13 об’єктів у аеропорту «Бориспіль»

Фонд державного майна планує передати в оренду 13 об’єктів у Міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Про це повідомив в. о. голови ФДМУ Віталій Трубаров у Facebook.

"Розміщення банкоматів, точок продажу, відділення банку, прокат автомобілів, офісні приміщення та облаштування залу очікування пасажирів бізнес-класу. Також Фонд пропонує в оренду 4 об’єкти в Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького. Розміщення кафе, пункт оренди автомобілів та розміщення станції з технічного обслуговування повітряних суден", - написав Трубаров.

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Він зазначив, що заявки від інвесторів приймають протягом 10 днів з дня публікації оголошення у газеті «Відомості приватизації».