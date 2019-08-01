Нацкомісія пропонує зміни, щоб знизити тарифи на електрику для промисловості

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, направила до Кабінету міністрів проект постанови.

Про це повідомляє пресслужба регулятора у Facebook.

«Один з варіантів рішення, який сьогодні опрацьовується, - це внесення змін до діючого положення про покладання спеціальних обов’язків на ринку електричної енергії. Регулятор зацікавлений в прозорому та недискримінаційному ціноутворенні», - зазначили у НКРЕКП.

Зазначається, що рішення внести пропозиції до Кабінету міністрів України було ухвалене під час зустрічі уповноважених осіб Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з представниками Нікопольського та Запорізького феросплавних заводів, Дніпроспецсталі, Дніпровського металургійного заводу, Покровського ГЗК, Марганецького ГЗК, Дніпроазоту та інших промислових споживачів електроенергії.

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Як повідомялося, постановою Кабінету міністрів від 5 червня 2019 №483 затверджено Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії. Ним, зокрема, передбачено врегулювання питання компенсації виробникам з альтернативних джерел енергії за рахунок тарифу оператора системи передачі.