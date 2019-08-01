АМКУ відклав розгляд справи про зловживання на ринку азотних добрив

Антимонопольний комітет України відклав до 8 серпня розгляд справи про зловживання монопольним становищем на ринку мінеральних азотних добрив у період з 2014 по 2017 роки.

Про це поінформував голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Юрій Терентьєв, повідомляє Громадське ТВ.

“Розгляд даного питання відкладається на наступний тиждень, наступний четвер”, - повідомив Терентьєв.

Він зазначив, що відповідач має підготувати всі необхідні матеріали щодо “економічного обґрунтування проблематики примусового розділення активів”.

За інформацією АМКУ, розгляд справи на ринку первинної реалізації мінеральних азотних добрив було ініційовано АМКУ через зловживання монопольним (домінуючим) становищем ПАТ "Азот", ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", ПрАТ "Рівнеазот", ТОВ "НФ Трейдінг Україна" на ринку первинної реалізації мінеральних азотних добрив.

Розслідування АМКУ встановило, що учасники групи, займаючи монопольне становище на ринку в 2014-2017 роках, зловживали ним, що призвело до зростання цін на мінеральні добрива, а також фактичної зупинки виробництва добрив в Україні у березні 2017 року. Так, після ухвалення Кабміном рішень про заборону купівлі добрив у РФ, ці підприємства завищували ціну на добрива в Україні, що завдало збитків фермерам.

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Голова АМКУ в червні 2019 року заявив, що на групу компаній можуть не просто накласти штрафні санкції, але й змусити поділити свої хімічні активи.

Як повідомляв Укрінформ, Group DF - диверсифікована міжнародна група компаній, активи якої зосереджені в хімічній промисловості, виробництві титану, газовому та банківському секторах.

Азотний бізнес є одним із ключових напрямів для Group DF. Цей бізнес представлено холдинговою компанією OSTCHEM, яка об’єднує активи групи з виробництва азотних добрив, їх дистрибуції та транспортування: Азот (Черкаси, Україна), Концерн Стирол (Горлівка, Україна), Сєвєродонецьке об’єднання Азот (Сєвєродонецьк, Україна), Рівнеазот (Рівне, Україна) та Nitrofert (Естонія).

Group DF працює в 11 країнах євразійського регіону. Засновником та власником Group DF є Дмитро Фірташ.