Зеленський призначив двох нових держуповноважених АМКУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Наталію Буроменську та Ольгу Нечитайло державними уповноваженими Антимонопольного комітету.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

"Призначити Буроменську Наталію Любомирівну державним уповноваженим Антимонопольного комітету України", - йдеться в указі №566/2019.

Ольгу Нечитайло призначено держуповноваженою АМК згідно з указом №566/2019.

Як повідомлялося, Зеленський на початку липня звільнив двох державних уповноважених Антимонопольного комітету України Валерія Полюховича та Агію Загребельську. Також було звільнено Андрія Вовка з посади заступника голови АМКУ - державного уповноваженого, а Марію Нижник - з посади першого заступника голови АМК - державного уповноваженого.

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Наталія Буроменська працювала начальницею договірно-правового відділу Vodafone Україна. На позачергових парламентських виборах була кандидаткою в народні депутати від партії "Голос" (№85 у списку).

Ольга Нечитайло - співробітниця організації "Офіс ефективного регулювання" (BRDO). Раніше вона працювала в АМКУ на посаді головного спеціаліста.