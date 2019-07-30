Зеленський змінив начальника управління СБУ на Черкащині
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Ходунова начальником управління Служби безпеки України в Черкаській області.
Відповідний указ №560/2019оприлюднено на сайті глави держави.
“Призначити Ходунова Сергія Анатолійовича начальником Управління Служби безпеки України в Черкаській області”, - йдеться в документі.
Водночас указом №559/2019 Зеленський звільнив Олега Бойка з посади начальника управління СБУ в Черкаській області.
Як повідомлялося, Бойко очолював УСБУ на Черкащині з жовтня 2015 року.