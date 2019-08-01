Верланов повідомив, коли запрацює Державна податкова служба

Державна податкова служба (ДПС) запрацює після того, як до відомства буде переведено третину персоналу Державної фіскальної служби (ДФС).

Про це на брифінгу сказав голова Державної податкової служби Сергій Верланов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Державна податкова служба розпочне свою роботу тоді, коли переведуться 30% персоналу з ДФС до ДПС. На рівні центрального апарату ми вже це зробили. Тепер лишились територіальні органи. Ми маємо за наступні кілька тижнів перевести близько 9 тисяч осіб. Після цього Кабінет міністрів приймає розпорядження і перекладає функцію справляння податків з Державної фіскальної служби на Державну податкову службу", - сказав Верланов.

Він зазначив, що після цього ДФС буде виконувати функції митниці рівно до того моменту поки Державна митна служба теж не переведе частину персоналу до своєї структури.

Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня 2018 року Кабінет міністрів прийняв рішення про утворення Державної податкової та Державної митної служб (ДМС) шляхом реорганізації Державної фіскальної служби шляхом поділу. 6 березня 2019 року уряд затвердив положення про ДПС і ДМС, а 20 березня оголосив конкурс на обіймання посад керівників ДПС і ДМС.

8 травня 2019 року головою Державної податкової служби призначено переможця конкурсу Сергія Верланова, який до цього працював заступником міністра фінансів.

Наразі з Державної фіскальної служби 400 осіб уже переведено до новоствореної Державної податкової служби.