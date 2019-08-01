Герус — про формування нового уряду: Усе буде дуже швидко

Новий уряд буде сформовано у перший-другий день від початку роботи Верховної Ради нового скликання.

Про це в ефірі "1+1" сказав представник Президента в уряді Андрій Герус, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Новий Кабмін буде сформований у перший або другий день роботи нового парламенту. Я в цьому впевнений", - сказав Герус.

Водночас, за його словами, новий парламент почне роботу у перших числах вересня, а час на формування коаліції не витрачатимуть.

"Усе буде дуже швидко. Зараз - серпень. Усі домовленості, які хтось хоче робити, можна робити швидко", - зазначив представник Президента в уряді.

Як повідомляв Укрінформ, керівник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков 22 липня заявляв, що в команди Президента Володимира Зеленського та партії "Слуга народу", яка набирає найбільше голосів до парламенту, немає поки що конкретних кандидатур на кожну посаду в уряді, але можливі варіанти й кандидати обговорюються.