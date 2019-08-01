Передача Калуської ТЕЦ міській раді "позбавлена будь-якої логіки" - Герус

Міністерство енергетики та вугільної промисловості підписало наказ про ліквідацію ДП «Калуська ТЕЦ» і передачу цілісно-майнового комплексу Калуській міській раді.

Про це повідомив представник Президента в уряді Андрій Герус у Facebook.

"Надзвичайно велику активність Міненерго проявляє у спробах максимально швидко вивести Калуську ТЕЦ із державної власності. Вчора перший заступник міністра енергетики Тетяна Максимець (до цього керуюча справами виконкому Калуської міськради) підписала наказ про ліквідацію ДП «Калуська ТЕЦ» і передачу цілісно-майнового комплексу Калуській міській раді. Але я думаю, що перш ніж щось передавати муніципалітету Калуша, треба, щоб ті ефективні господарники погасили борг перед Калуською ТЕЦ, який на сьогодні складає 230 млн грн, що є космічною сумою, як для міста Калуш", - написав Герус.

Він зазначив, що оскільки основна діяльність ТЕЦ - постачання гарячої води та пару на приватне ТОВ "Карпатнафтохім" та поставки електроенергії в загальний енергоринок, така передача "позбавлена будь-якої логіки".

"Місто Калуш займає лише 4% у загальній реалізації продукції. Звичайно, така поспішна спроба виведення Калуської ТЕЦ проводиться із багатьма порушеннями. Фактично зараз із державної власності пробують вивести єдине генеруюче підприємство, яке у Бурштинському острові є конкурентом ДТЕКу (Західенерго)", - вважає Герус.

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що передача громадам шести теплоелектроцентралей (ТЕЦ), серед яких і Калуська, відбувається у рамках децентралізації.

"Її передати у комунальну власність було достатньо легко, бо вона не має боргових зобов’язань. А всі інші п’ять ТЕЦ мають разом десь 2,5 млрд грн, тому вони спочатку повинні очиститися від боргів, а потім можна їх передати містам", - заявив Насалик у червні.