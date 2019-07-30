ЄБРР виділяє на “апгрейд” Укренерго €150 мільйонів

Європейський банк реконструкції та розвитку виділив ПрАТ «Укренерго» 149 млн євро під державні гарантії для реалізації проєкту "Модернізація мережі електропередачі Укренерго".

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

"ПрАТ «Укренерго» підписало кредитну угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на суму 149 млн євро під державні гарантії, ухвалені Міністерством фінансів та НКРЕКП. Позика розрахована на 15 років із пільговим періодом погашення 4,5 роки. Ці кошти компанія планує спрямувати для реалізації проєкту "Модернізація мережі електропередачі Укренерго", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, планується реконструювати 12 підстанцій у Західному, Північному, Центральному та Південному регіонах. А саме – буде впроваджено автоматизовану систему керування технологічними процесами на підстанціях (АСКТП).

Йдеться про реконструкцію підстанцій 750 кВ «Західноукраїнська», 400 кВ «Мукачево», 330 кВ «Яворів», 330 кВ «Львів південна», 330 кВ «Нововолинськ», 330 кВ «Грабів», 750 кВ «Донбаська», 330 кВ «Миргород», 330 кВ «Куп’янськ», 330 кВ «Миколаївська», 330 кВ «Трихати», 330 кВ «Лісова».

Планується також замінити 26 трансформаторів з одночасним переходом на сучасні схеми розподільчих пристроїв.

Цей комплекс заходів значно підвищить ефективність та надійність системи передачі та дозволить керувати обладнанням підстанцій дистанційно. Орієнтовний термін завершення проєкту – 2024 рік.

Цей проєкт – складова Комплексної програми автоматизації підстанцій Укренерго, яка затверджена Міненерговугілля у січні 2018 року, фінансування якої здійснюватиметься також за підтримки Європейського інвестиційного банку, Світового банку та кредитної установи для відбудови KfW.

Як відомо, Укренерго 29 липня зареєстровано як приватне акціонерне товариство (ПрАТ), 100% акцій якого належать державі. Наказ про перетворення ДП «НЕК «Укренерго» на акціонерне товариство Міністерство фінансів ухвалило 29 липня 2019 року. Мінфіном затверджено статут ПрАТ «Укренерго», розмір статутного капіталу якого склав 37,2 млрд грн.