Працівники Нікопольського заводу пікетували Укренерго і НКРЕКП

Нікопольський завод феросплавів (НЗФ) влаштував пікет під будівлями Укренерго та Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), через встановлення тарифів для Укренерго на ІІ півріччя 2019 року.

Про пікет під Укренерго повідомили у пресслужбі компанії.

"Сьогодні під Укренерго пікет робітників Нікопольського феросплавного заводу, Дніпроспецсталі, Покровського ГЗК, Запорізького феросплавного заводу та інших промислових споживачів електроенергії. Що вимагають від Укренерго: переглянути структуру тарифів на передачу та відмінити рішення НКРЕКП, якими вони встановлені", - йдеться у повідомленні.

Менеджмент Укренерго зустрівся з ініціативною групою пікетувальників.

"Про що розмовляли. Про те, що не ми встановлюємо тарифи, а Регулятор. Про те, що левова частка нашого тарифу в новому ринку — спецобов'язки щодо компенсації "зеленого" тарифу Гарантованому покупцеві. Вони покладені на нас урядом. Про те, що проблема збільшення витрат промисловості на оплату електроенергії полягає не в нашому тарифі, а в збільшенні вартості електроенергії як товару в умовах нового ринку", - повідомили в Укренерго.

У компанії запропонували представникам заводу об'єднати зусилля та напрацювати спільні пропозиції, за допомогою яких можна покращити ситуацію.

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Як стало відомо Укрінформу, після зустрічі з Укренерго, пікетувальники вирушили до будівлі НКРЕКП. Пресслужба Комісії підтвердила Укрінформу, що НЗФ вимагає скасувати тарифи.

Як повідомлялося, 30 липня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва відмовив Нікопольському заводу феросплавів у задоволенні клопотання про призупинення дії постанови НКРЕКП від 12 липня, якою затверджено новий тариф на послуги з передачі електричної енергії ПрАТ "Укренерго" з 1 серпня 2019 року.

Наприкінці червня цей суд для забезпечення адміністративного позову НЗФ проти НКРЕКП призупинив дію постанов Комісії №954 та №955 від 07 червня 2019 року, якими встановлено тарифи Укренерго на передачу (347 грн за МВт-год.) та послуги диспетчерського управління (8,9 грн за МВт-год.) на ІІ півріччя 2019 року. Завод вважає рішення регулятора щодо встановлення тарифів Укренерго протиправним і таким, що зачіпає його майнові інтереси.

Пізніше, 12 липня, регулятор скасував свою постанову №954 від 07 червня 2019 року та затвердив новий тариф на передачу Укренерго (312,14 грн за МВт-год.) з 1 серпня 2019 року постановою №1411 від 12 липня 2019 року. Зниження пов’язано із скороченням витрат на придбання електроенергії для компенсації технологічних втрат.

Але 22 липня НЗФ подав новий позов проти НКРЕКП про скасування її постанови №1411.

Через блокування судом тарифів Укренерго, у липні 2019 року компанія працює за єдиним тарифом 57,4 за Мвт-год., який встановлено постановою НКРЕКП №1905 від 12 грудня 2018 року. Укренерго наголошує, що такий тариф не покриває витрат компанії на виконання своїх функцій в новому ринку електроенергії. Блокування нових тарифів для компанії лише за липень призвело до дефіциту фінансування її витрат у розмірі 2,4 млрд грн.

Укренерго подало апеляцію і звернулося до Апеляційного суду з вимогою відмінити призупинення дії постанов НКРЕКП №954 та №955 від 07 червня 2019 року.

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