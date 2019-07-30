Офіс Президента планує велику приватизацію: перші на черзі - банки

Офіс Президента України Володимира Зеленського анонсував масштабну приватизацію з прицілом, в першу чергу, на банки для залучення в країну великих іноземних фінансово-банкових груп.

Про це в інтерв’ю для видання Bloomberg заявив заступник керівника Офісу Президента Олексій Гончарук.

"Банки повинні бути продані в першу чергу. Я хотів би, щоб 10 великих системних банків зайшли в Україну. Для цього нам потрібно продемонструвати економічне зростання, незалежність банківського регулятора — Національного банку — та налагодити роботу судової системи", - зазначив Гончарук.

Замкерівника Офісу Зеленського підкреслив, що майбутній українських уряд муситиме дозволити велику та всеохопну приватизацію, яка зачепить навіть Укрзалізницю та Укрпошту.

Як відомо, згідно з оголошеним минулого року планом приватизації чотирьох державних банків України, всі вони мають бути проданими до 2022 року. На даний момент державними є Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк та ПриватБанк (останній націоналізований у 2016 року).

Раніше в Нацбанку Україні повідомляли, що майже 70% кредитного портфелю урядових банків становлять непрацюючі кредити, за якими не здійснюються жодні виплати. Левова їх частка зосереджена саме в ПриватБанку.