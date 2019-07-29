Велика приватизація вже розблокована і м'яч на полі МЕРТ - Герус

Велика приватизація, яка раніше блокувалася судами, вже розблокована, і зараз все залежить від погоджень Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Про це сказав представник президента в Кабміні Андрій Герус в інтерв'ю РБК Україна.

«Вже розблокована (велика приватизація - ред). Зараз м'яч на полі Міністерства економіки. Якщо воно дасть відповідне погодження, то можна вже запустити приватизацію Одеського припортового заводу, ОГХК, Електроважмашу, шахти Краснолиманської і ще кількох підприємств. У нас є процес по Центренерго, який не заблокований в суді ", - сказав він.

Герус додав, що в Україні є кілька об'єктів, які перебувають на балансі Держуправління справами, їх також можна продати.

"Якщо Мінекономіки приймає рішення, то далі Кабмін схвалює радників, і за кілька місяців ми можемо отримати успішні кейси з приватизації", - сказав він.

Герус відмовився прогнозувати, які надходження держбюджет може отримати від великої приватизації до кінця цього року, і виступив за приватизацію Укрспирту. На думку політика, монополія цього підприємства «штучно вигадана».

"Цей товар точно не є настільки стратегічним, щоб держава тримала монополію в своїй власності, і всі розуміли, що там процвітає масова корупція. Очевидно, що з цього годувалися в тому числі певні клани, політики або навіть якісь кримінальні елементи", - сказав Герус.

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Він додав, що треба дати можливість бажаючим працювати у спиртовій галузі купити в свою приватну власність заводи, розвивати, але справно платити податки й акцизи.