Українка вперше увійшла у ТОП-5 бізнесвумен за версією ООН

Українка вперше увійшла у ТОП-5 бізнесвумен за версією ООН

Укрінформ
Українка Зоя Литвин увійшла до ТОП-5 жінок-підприємиць 2019 року, ставши однією з лауреаток у конкурсі WE Empower UN SDG Challenge від Організації Об'єднаних Націй.

Про це вона повідомила у Facebook.

“ООН мене щойно внесли до ТОП-5 жінок-підприємиць року. Така у них є відзнака для жінок всього світу, які роблять його кращим своєю роботою. І українська дівчина у цьому рейтингу вперше”, - написала Литвин, яка є засновницею Новопечерської школи у Києві та медіапроєкту "Освіторія".

Вона також додала, що вже у вересні виступатиме на Асамблеї ООН в Нью-Йорку та матиме зустрічі з найуспішнішими підприємцями та дипломатами.

Литвин наголосила, що їй надзвичайно приємно, що їй вдалося привернути увагу світу до українських освітніх ініціатив.

Читайте також: Американські бізнесмени розповіли про “прогалини” в українській ІТ-сфері

Як повідомляється на сайті Університету Арізони, Литвин відзначили, зокрема, за досягнення таких глобальних цілей ООН, як якісна освіта та запобігання соціальній нерівності (завдяки доступній освіті).

Інші лауреати є представниками Гватемали, США, Йорданії й Руанди.

Фото: Facebook

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-