Українка вперше увійшла у ТОП-5 бізнесвумен за версією ООН

Українка Зоя Литвин увійшла до ТОП-5 жінок-підприємиць 2019 року, ставши однією з лауреаток у конкурсі WE Empower UN SDG Challenge від Організації Об'єднаних Націй.

Про це вона повідомила у Facebook.

“ООН мене щойно внесли до ТОП-5 жінок-підприємиць року. Така у них є відзнака для жінок всього світу, які роблять його кращим своєю роботою. І українська дівчина у цьому рейтингу вперше”, - написала Литвин, яка є засновницею Новопечерської школи у Києві та медіапроєкту "Освіторія".

Вона також додала, що вже у вересні виступатиме на Асамблеї ООН в Нью-Йорку та матиме зустрічі з найуспішнішими підприємцями та дипломатами.

Литвин наголосила, що їй надзвичайно приємно, що їй вдалося привернути увагу світу до українських освітніх ініціатив.

Як повідомляється на сайті Університету Арізони, Литвин відзначили, зокрема, за досягнення таких глобальних цілей ООН, як якісна освіта та запобігання соціальній нерівності (завдяки доступній освіті).

Інші лауреати є представниками Гватемали, США, Йорданії й Руанди.

Фото: Facebook