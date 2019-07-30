Американські бізнесмени розповіли про “прогалини” в українській ІТ-сфері

Розвиток цифрової економіки має стати пріоритетом для України.

Про це заявив радник Президента України Михайло Федоров під час зустрічі з представниками Американської торговельної палати в Україні, де він представив цифровий план дій, повідомляє сайт Президента.

«Розвиток цифрової економіки має стати пріоритетом № 1 для України. Ми зобов’язані здійснити цифрову трансформацію наявних галузей економіки та створити сприятливі умови для появи нових. Інакше ризикуємо відстати від провідних економік світу назавжди. Спільно з профільним бізнесом і громадськістю ми визначили чіткі завдання та цілі до 2024 року, – підкреслив Федоров.

Він додав, що ми дуже зацікавлені у залученні можливостей членів Американської торговельної палати до розвитку спільних проєктів у сфері широкосмугового Інтернету, електронної ідентифікації тощо».

Під час зустрічі представники американського бізнесу акцентували увагу на проблемних питаннях роботи в Україні, зокрема обшуках в ІТ-компаніях, оподаткуванні ІТ-галузі та доступі до інфраструктури для розміщення телекомунікаційного обладнання провайдерів, а також ключових інтересах щодо розвитку мобільного та фіксованого широкосмугового Інтернету, електронного суду й ухвалення пріоритетних законопроєктів, необхідних для ІТ-галузі.

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Всі згадані пропозиції будуть опрацьовані Офісом Президента України з метою залучення інноваційного американського бізнесу до розвитку цифрової сфери в Україні.