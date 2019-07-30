Мінфін затвердив створення приватного акціонерного товариства «НЕК «Укренерго»

Міністерство фінансів затвердило створення приватного акціонерного товариства (ПрАТ) «НЕК «Укренерго».

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Відповідний наказ підписала міністр фінансів України Оксана Маркарова. Випуск акцій ПрАТ буде здійснено в передбачені законодавством строки, а їх власником стане держава в особі Мінфіну. Статутний капітал ПрАТ складе 37,1 млрд грн.

Голову правління компанії має обрати Наглядова рада ПрАТ під час свого першого засідання. Державна реєстрація ПрАТ «НЕК «Укренерго» стала результатом послідовної роботи Комісії з реорганізації підприємства, що розпочала свою роботу 22 лютого 2019 року.

«За шість місяців управління Укренерго команді Мінфіну вдалось досягти найбільшого прогресу в процесі реорганізації компанії, що розпочався ще у 2017 році. Починаючи з лютого, ми активно працювали заради досягнення кінцевої мети – перетворення державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»» в приватне акціонерне товариство. Вже сьогодні ми не просто звітуємо про виконання плану – ми показуємо результат нашої роботи», – сказала міністр фінансів Оксана Маркарова.

Результатом створення ПрАТ стане ефективне впровадження законодавства про ринок електроенергії, а також відокремлення контролю за виробництвом електроенергії та її передачею, що є однією з умов отримання кредитних коштів у рамках Меморандуму про взаєморозуміння з ЄС.

Як відомо, Міністерство фінансів України отримало право на управління державним підприємством «НЕК «Укренерго» 4 лютого 2019 року. Відповідний акт приймання-передачі було підписано Комісією з питань передачі цілісного майнового комплексу ДП «НЕК «Укренерго», створеною Мінфіном на виконання розпорядження КМУ від 14.11.2018 № 1001. З моменту підписання документа Укренерго перейшло зі сфери Міністерства енергетики та вугільної промисловості до Міністерства фінансів. 22 лютого 2019 року Міністерство фінансів України створило комісію з реорганізації державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»» в приватне акціонерне товариство (ПрАТ). 29 липня 2019 року відбулась державна реєстрація створення ПрАТ "НЕК"Укренерго".