Нефьодов обіцяє нову митницю в Україні до кінця вересня

Нова митниця в Україні буде створена до кінця вересня, а її працівники пройдуть відповідну підготовку.

Про це розповів кореспондентові Укрінформу голова Державної митної служби Максим Нефьодов, який перебуває у Трускавці як один зі спікерів так званої Школи народних депутатів партії "Слуга народа".

"У новій митниці я поки що єдиний співробітник. І нова митниця буде створена десь до кінця вересня", - сказав Нефьодов.

За його словами, для майбутніх працівників нової митниці буде розроблено певний курс адаптації, свого роду "курс молодого бійця", щоб підготувати їх до цієї роботи.

Свою участь у навчальній програмі, організованій "Слугою народу" спільно з Київською школою економіки для новообраних народних депутатів, Нефьодов пояснив тим, що, це дуже важливо для народних обранців. "Якщо депутати будуть працювати ефективніше, краще буде не тільки всій країні і платникам податків, але й мені реформу митниці буде проводити значно легше", - сказав голова Держмитслужби.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України 5 липня призначив Максима Нефьодова керівником Державної митної служби.