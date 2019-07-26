Зубко: Треба розібратися, чому з 1 липня подорожчала електрика

Після того, як запрацював енергоринок, необхідно розбиратися, за рахунок чого піднялася вартість електроенергії.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко в ексклюзивному коментарі Укрінформу.

Зокрема, Зубко наголосив, що з 1 липня – з початку дії енергоринку – ціна на електроенергію для комерційних підприємств зросла на 25%. І Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) має розібратися, чому це відбулося.

«Звичайно, що і для водоканалів вона піднялася на 25%, - зазначив віцепрем’єр. - У тарифі на воду електроенергія складає 35%. Це означає, що ціна на воду може бути піднята на 10%. А от у зв’язку з чим зросла вартість електроенергії - з цим питанням має розбиратися НКРЕКП». Зубко сказав, що з цим потрібно розбиратися, бо «вартість вугілля поки що не збільшилася; вартість атомної енергетики – поки що не збільшилася, транспорту – теж, мінімальна зарплата не зростала. Тому потрібно зрозуміти: у зв’язку з чим вартість електроенергії зросла? І ось це – питання національного регулятора, який має подивитися, хто і чому підняв вартість».

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У відповідь на прохання конкретизувати пропозицію уряду продавати електроенергію за регульованою ціною ТКЕ та водоканалам, Зубко зазначив: «Щодо підприємств водопостачання. У нас на сьогодні є «Енергоатом», який, дійсно, має дуже низьку собівартість електроенергії, тому що це атомна електроенергія. В нього є фінансовий план і навантаження з перерахування в бюджет країни 80% їхнього заробітку. І «Енергоатом» повинен його виконувати. Ця держкомпанія має спеціальні обов’язки: для того, щоб вартість електроенергії для населення не піднялася, «Енергоатом» повинен вісімдесятьма відсотками своєї електроенергії її забезпечити. Тому що все інше – це ринок».

За його словами, «виникає питання: тоді, коли людина купує воду в своєму крані, вона має бути захищена з точки зору вартості електроенергії в цій послузі? Повинна. Але підприємство водопостачання, коли виходить на ринок, - купує електроенергію за ринковими цінами. І тоді вартість води піднімається за рахунок вартості електроенергії, яка є в собівартості. Наприклад, в теплокомуненерго вартість електроенергії в собівартості послуг (тепла) – лише 3%, там не відчутно цього. А от у вартості води – 35%. Тому і була пропозиція: ту електроенергію, яку купують для поставки води для населення – не для комерційних підприємств, не для бюджетних установ, а для населення – дати можливість водоканалам купувати у «Енергоатома» по спеціальній ціні. Чому «Енергоатом» не хоче цього? Я розумію. Тому що «Енергоатом» за ці 20% , які вони продають на ринку, повинні сплатити дивіденди державі і повинні утримувати свій чималий апарат».

Але, сказав Зубко, зараз «питання стоїть так: або ми захищаємо тариф для споживача по воді за рахунок державної компанії «Енергоатом», або «Укргідроенерго» (ми пропонували і так), або ми повинні людям чесно сказати, що тариф формується за рахунок цін на вільному ринку електроенергії».

«Зараз нам потрібно завершити місяць, бо енергетики нам розказують: «Знаєте, це було коливання на початку місця, а потім воно вирівняється…». Тобто, 1 липня енергоринок стартував, завершиться місяць, подивимося, яка була середня вартість електрики на ринку і де вона зросла: в тепло генерації, в атомній генерації? Бо НКРЕКП – це якраз той орган, що повинен контролювати ринок. Бо інакше ринок не працюватиме», - підсумував Зубко.

Як повідомлялося, на засіданні уряду 24 липня обговорювалася пропозиція продавати підприємствам теплокомуненерго та водоканалам електроенергію за регульованою пільговою ціною, щоб уникнути зростання цін на послуги підприємств для населення. Віцепрем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Г.Зубко зазначив: "Наша пропозиція була, щоб ТКЕ, водоканали і підприємства водовідведення передати до юрисдикції Енергоатому... Можемо розглянути питання щодо постачання електроенергії від Енергоатому". На його думку, такий крок допоможе уникнути зростання вартості послуг ТКЕ та водоканалів для населення.