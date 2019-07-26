Нафтогаз назвав "тестуванням боєм" інформацію про річний транзитний контракт

У НАК "Нафтогаз України" називають тестуванням боєм появу в ЗМІ інформації щодо позиції російського "Газпрому" про необхідність укладення короткострокового контракту на транзит газу територією України.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу у Facebook.

"Ніякої офіційної інформації від російської сторони щодо ідеї короткого контракту у нас зараз нема. Ми розуміємо, що сьогоднішній вкид це, ймовірно, тестування боєм", - ідеться в повідомленні.

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Як повідомлялось, раніше Reuters з посиланням на джерела поінформував, що російська влада хоче укласти з Києвом короткострокову угоду про транзит газу до Європи, щоб виграти необхідний час для завершення будівництва газопроводів в обхід України.

"Україна хоче довгострокової, 10-річної угоди (щодо транзиту газу - ред.). Для "Газпрому" це невигідно. Для нас було б краще укласти угоду на один рік, щоб встигнути запустити "потоки" ("Північний потік-2" й "Турецький потік - ред.)", - повідомив один із співрозмовників агентства.

Термін дії контракту на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року.

У Нафтогазі заявляли, що на майбутніх переговорах запропонують Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років. За словами виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, цю пропозицію погоджено з європейськими партнерами, вона ґрунтується на європейському підході до формування транзитного тарифу.

Планується, що переговори України, Росії та Євросоюзу щодо нової угоди про транзит російського газу відбудуться у вересні.