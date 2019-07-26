Підприємці судяться з Морською адміністрацією через порушення у портах

Морська адміністрація України не реагує на численні звернення асоціації “Морська Палата України” про порушення в українських морських портах.

Про це віцепрезидент асоціації «Морська Палата України» В’ячеслав Кісловський заявив на пресконференції в Укрінформі 26 липня.

"Сама Морська адміністрація побудована так, щоб бути присутньою там, де є гроші - портові збори, дипломування моряків, видача паспортів моряків, оформлення приходів, там, де є що заробити...", - сказав він і додав, що "Морська палата України" неодноразово зверталась до Морської адміністрації України з приводу порушень у морських портах.

За його словами, незаконним є навіть процес оплати приходу і виходу судна із портів.

"Сам процес оплати приходу і виходу судна - незаконний, тому що судновласники, приходячи в порт сплачують так званий адміністративний збір, який включає оформлення всіх цих заходів”, - стверджує Кісловський.

Читайте також: Зеленський пропонує на два місяці заборонити екоперевірки іноземних суден у портах

Також він заявив, що Морська адміністрація України не відповідає на звернення Асоціації з цього приводу. Тож, за його словами, “Морська Палата України” подала позов до Адміністративного суду Києва з приводу незаконного призначення капітанів портів.

Асоціація "Морська палата України" - самоврядна незалежна організація, що об'єднує підприємців, які здійснюють діяльність перевезення вантажів і пасажирів, буксирування, вантажопереробки, навчання, підготовки галузевих фахівців, інші види діяльності в сфері торгового мореплавання.