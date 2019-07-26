Рішення щодо отримувачів виплат за євробондам ПриватБанку ще не прийняте

Триває процес визначення власників єврооблігацій ПриватБанку, які мають право на отримання виплат по цим цінним паперам.

Про це Укрінформ повідомили у пресслужбі банку, коментуючи інформацію щодо рішення Лондонського міжнародного арбітражного суду про оплату єврооблігацій, які ПриватБанк випустив до націоналізації.

"Остаточне рішення залежить від з'ясування судом деяких інших аспектів справи. Також потрібно дочекатися завершення процесу, який визначить власників єврооблігацій, які будуть мати право на отримання виплат", - йдеться у повідомленні.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Лондонський міжнародний арбітражний суд у справі про оплату випущених ПриватБанком до націоналізації єврооблігацій на суму близько 335 млн доларів ухвалив рішення на користь власників таких облігацій, але встановив низку обмежень.