Місія МВФ готова повернутися в Київ після виборів Ради

Оціночна місія Міжнародного валютного фонду готова прибути в Київ, як тільки новий уряд сформує свою політику щодо продовження взаємодії, у тому числі, за поточною програмою кредитування України Stand-by.

Про це заявив у четвер директор прес-офісу МВФ Джеррі Райс під час брифінгу в штаб-квартирі Фонду у Вашингтоні, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Наша команда готова повернутися в Київ для продовження дискусій після парламентських виборів, як тільки новий уряд зможе підтвердити свої наміри щодо (фінансової – ред.) політики", - зауважив представник Фонду.

Він нагадав, що в грудні 2018 року виконавча рада МВФ ухвалила рішення про початок 14-місячної програми співробітництва з Україною в режимі Stand-By, яка передбачає виділення $3,9 млрд. Україна отримала перший транш у розмірі $1,4 млрд одразу після цього рішення.