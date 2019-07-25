Ощадбанк не отримував документів про оскарження РФ стягнення $1,1 мільярда

ПАТ «Державний ощадний банк України» не отримувало жодних документів щодо оскарження Росією рішення міжнародного суду про стягнення 1,1 млрд дол. за кримські активи.

Про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Рішення Міжнародного комерційного арбітражу у справі за позовом публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» проти Російської Федерації щодо відшкодування збитків, завданих Ощадбанку Російською Федерацією в результаті окупації Автономної Республіки Крим, було прийняте 26 листопада 2018 року в Парижі. Відповідно, будь-які правові питання щодо можливості оскарження (скасування) рішення регулюються чинним процесуальним законодавством Франції. Станом на 25 липня Ощадбанк не отримував жодних документів, які б свідчили про будь-які процесуальні дії Російської Федерації щодо оскарження зазначеного рішення міжнародного арбітражу", - йдеться в повідомленні.

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У банку зазначили, що у разі отримання таких документів Ощадбанк діятиме відповідно до вимог французького процесуального порядку та міжнародного законодавства.

Як повідомляв Укрінформ, Росія намагається через французький суд оскаржити рішення міжнародного арбітражного суду при Постійній палаті третейського суду в Гаазі і Київського апеляційного суду про стягнення 1,1 млрд дол. на користь українського Ощадбанку. В юридичному відомстві РФ зазначили, що в процесі оскарження "категорично спростовується компетенція арбітражів на розгляд таких позовів".

Крім того, в Мін'юсті Росії вважають, що українська сторона не повідомила РФ "у порядку, встановленому відповідними міжнародними конвенціями, про розгляд заяви про приведення цього рішення у виконання на території України".