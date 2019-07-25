В Україні скоротилась чисельність свиногосподарств

В Україні щороку меншає промислових свиногосподарств і відповідно зменшується кількість утримуваного поголів'я.

Про відповідну тенденцію зазначають в аналітичному відділі асоціації «Свинарі України».

"З розвитком та збільшенням промислових виробників свинини в Україні спостерігається і скорочення їх чисельності. Зокрема, якщо на 1-ше січня 2015-го 3,7 млн свиней утримували 2,7 тис. сільськогосподарських підприємств, то на початку 2019 року кількість операторів скоротилося на тисячу, а кількість утримуваного поголів’я — на 0,34 млн гол.", - йдеться у повідомленні.

У профільній асоціації зауважили, що статистичні дані також фіксують зменшення кількості сільськогосподарських підприємств, що утримують свиней - на 200–500 щороку.

«Упродовж останніх кількох років спостерігається природний відсів свиногосподарств України. Сектор залишають невеликі оператори з поголів’ям менше 2 тис. гол. Це, переважно, сільськогосподарські підприємства, що займаються вирощуванням свиней ситуативно (наприклад, при очікуванні сприятливих цін на ринку), не інвестують кошти у заходи підвищення біобезпеки та ефективності виробництва, тож є неконкурентоспроможними,» — коментують аналітики АСУ.

При цьому, експерти очікують, що відповідна тенденція триватиме і надалі. Так, враховуючи динаміку останніх семи років експерти АСУ прогнозують, що до 2025-го чисельність свиногосподарств може скоротитися до тисячі.

З іншого боку, такі структурні зміни не можна назвати негативними, зазначають у профільній асоціації.

«Ті виробники свинини, які адаптувались до нових умов роботи поступово займають нішу, яка звільнилась. Якщо на початку 2015-го у господарствах з поголів’ям понад 5 тис. голів утримували 67% промислового поголів’я, то на початку 2019-го на таких підприємствах було сконцентровано майже ¾ промислових свиней», - акцентували в АСУ.