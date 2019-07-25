Нафта дорожчає після зниження напередодні

Ціни на нафту піднімаються в четвер після зниження напередодні на сигналах послаблення глобального економічного підйому.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $63,32 за барель, що на $0,14 (0,22%) вище за рівень закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у середу ціна цих контрактів становила $63,18 за барель, опустившись на $0,65 (1,02%).

Ф'ючерс на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $0,17 (0,3%) - до $56,05 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт знизився в ціні на $0,89 (1,57%), до $55,88 за барель.

Дані IHS Markit, опубліковані у середу, вказали на зниження виробничої активності в США до мінімального рівня з 2009 року, у Німеччині - до мінімуму за сім років.

"Зазвичай динаміка нафтового ринку визначається факторами, що так чи інакше впливають на потенційні поставки нафти, проте останні пару місяців рушійною силою є саме оцінка потенційного попиту", - відзначає керуючий партнер Vanguard Markets Стівен Іннес.

Дані Міненерго США, що вказали на зниження запасів нафти в країні за підсумками шостого тижня поспіль, а також на різке скорочення видобутку нафти, були спокійно сприйняті трейдерами, які вважали, що істотний вплив на них мали наслідки урагану "Баррі".

Запаси нафти в США за минулий тиждень знизилися на 10,84 млн барелів. Експерти, опитані S&P Global Platts, в середньому прогнозували менш істотне зниження запасів - на 4,4 млн барелів.

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Видобуток нафти в США скоротився на 700 тис. барелів на добу (б/д) - максимальними темпами з жовтня 2017 року, до 11,3 млн барелів на добу

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 63,38 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 63,12 долара за барель, що на 6 центів нижче за рівень закриття торгів ($63,18).

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