Нафта дорожчає після зниження напередодні
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $63,32 за барель, що на $0,14 (0,22%) вище за рівень закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у середу ціна цих контрактів становила $63,18 за барель, опустившись на $0,65 (1,02%).
Ф'ючерс на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $0,17 (0,3%) - до $56,05 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт знизився в ціні на $0,89 (1,57%), до $55,88 за барель.
Дані IHS Markit, опубліковані у середу, вказали на зниження виробничої активності в США до мінімального рівня з 2009 року, у Німеччині - до мінімуму за сім років.
"Зазвичай динаміка нафтового ринку визначається факторами, що так чи інакше впливають на потенційні поставки нафти, проте останні пару місяців рушійною силою є саме оцінка потенційного попиту", - відзначає керуючий партнер Vanguard Markets Стівен Іннес.
Дані Міненерго США, що вказали на зниження запасів нафти в країні за підсумками шостого тижня поспіль, а також на різке скорочення видобутку нафти, були спокійно сприйняті трейдерами, які вважали, що істотний вплив на них мали наслідки урагану "Баррі".
Запаси нафти в США за минулий тиждень знизилися на 10,84 млн барелів. Експерти, опитані S&P Global Platts, в середньому прогнозували менш істотне зниження запасів - на 4,4 млн барелів.
Видобуток нафти в США скоротився на 700 тис. барелів на добу (б/д) - максимальними темпами з жовтня 2017 року, до 11,3 млн барелів на добу
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 63,38 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 63,12 долара за барель, що на 6 центів нижче за рівень закриття торгів ($63,18).
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